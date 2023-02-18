Дипломати США та Китаю залишаються в діалозі, незважаючи на інцидент з кулею, - Білий дім

"Я розумію, що є напруженість, але держсекретар Блінкена, як і раніше, має відкриту лінію зв'язку з міністром закордонних справ. У нас все ще є посольство в Пекіні. І Державний департамент також може безпосередньо спілкуватися з персоналом посольства Китаю тут, у Вашингтоні", - Заявив Кірбі.

З його слів, канали зв'язку між військовими фахівцями двох країн тимчасово не функціонують.

"На жаль, військові лінії не відкриті, і це справді те, що ми хотіли б змінити", - додав він.

Китай перервав кілька каналів зв'язку між військовими після серпневого візиту тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань.