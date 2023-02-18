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Дипломаты США и Китая остаются в диалоге, несмотря на инцидент с шаром, - Белый дом

Фото: дипломатические контакты США с Китаем остаются активными, заявили в Белом доме (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дипломатические контакты Вашингтона с Пекином остаются активными даже после того, как в небе США был сбит китайский воздушный шар.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Я понимаю, что есть напряженность, но у госсекретаря Блинкена по-прежнему есть открытая линия связи с министром иностранных дел. У нас все еще есть посольство в Пекине. И Государственный департамент также может напрямую общаться с персоналом посольства Китая здесь, в Вашингтоне", - заявил Кирби.

По его словам, каналы связи между военными специалистами двух стран временно не функционируют.

"К сожалению, военные линии не открыты, и это действительно то, что мы хотели бы изменить", - добавил он.

Китай прервал несколько каналов связи между военными после августовского визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой Китая Си Цзиньпином.

Также мы писали, что по словам Байдена, пока ничего не указывает на то, что объекты, сбитые над территорией США, связаны с китайской шпионской программой.

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