Дипломаты США и Китая остаются в диалоге, несмотря на инцидент с шаром, - Белый дом

Дипломатические контакты Вашингтона с Пекином остаются активными даже после того, как в небе США был сбит китайский воздушный шар.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Я понимаю, что есть напряженность, но у госсекретаря Блинкена по-прежнему есть открытая линия связи с министром иностранных дел. У нас все еще есть посольство в Пекине. И Государственный департамент также может напрямую общаться с персоналом посольства Китая здесь, в Вашингтоне", - заявил Кирби.
По его словам, каналы связи между военными специалистами двух стран временно не функционируют.
"К сожалению, военные линии не открыты, и это действительно то, что мы хотели бы изменить", - добавил он.
Китай прервал несколько каналов связи между военными после августовского визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой Китая Си Цзиньпином.
Также мы писали, что по словам Байдена, пока ничего не указывает на то, что объекты, сбитые над территорией США, связаны с китайской шпионской программой.
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