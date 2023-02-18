Дипломаты США и Китая остаются в диалоге, несмотря на инцидент с шаром, - Белый дом

"Я понимаю, что есть напряженность, но у госсекретаря Блинкена по-прежнему есть открытая линия связи с министром иностранных дел. У нас все еще есть посольство в Пекине. И Государственный департамент также может напрямую общаться с персоналом посольства Китая здесь, в Вашингтоне", - заявил Кирби.

По его словам, каналы связи между военными специалистами двух стран временно не функционируют.

"К сожалению, военные линии не открыты, и это действительно то, что мы хотели бы изменить", - добавил он.

Китай прервал несколько каналов связи между военными после августовского визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.