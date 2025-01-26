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Дипломаты просят Рубио исключить Украину из приказа об остановке помощи США, - FT

Вашингтон, Воскресенье 26 января 2025 09:30
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Дипломаты просят Рубио исключить Украину из приказа об остановке помощи США, - FT Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Американские дипломаты призывают госсекретаря США Марка Рубио сделать для Украины исключение в указе о приостановке иностранной помощи. Программы помощи для других стран заморозили на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание ссылается на высокопоставленных чиновников Бюро европейских и евразийских дел в Госдепартаменте. Отмечается, что решение Рубио касается финансирования социальной инфраструктуры и экономического развития в Украине через Агентство США по международному развитию (USAID).

Как пишет Financial Times, USAID в Украине получило приказ "немедленно прекратить все текущие контракты и задачи". Дипломаты обратились к госсекретарю США с просьбой сделать исключение для Украины и подчеркнули важность этого для национальной безопасности США.

"Пока мы не знаем, будет ли этот запрос одобрен - полностью или частично - но из Вашингтона поступают позитивные сигналы", - говорится в электронном письме, направленном сотрудникам USAID в Украине в субботу, 25 января.

Издание добавляет, что агентство USAID в Украине временно приостановило выдачу приказов об остановке работ, пока рассматривается запрос на исключение.

Чиновники и сотрудники неправительственных организаций в Украине предупреждают, что без разрешения Рубио окажутся под угрозой срыва программы поддержки школ и больниц, а также помощь по развитию экономической и энергетической инфраструктуры.

Трамп заморозил иностранную помощь

Напомним, после вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о временном приостановлении всех программ иностранной помощи на 90 дней. Программы проверят, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

В Пентагоне уверяют, что это не касается военной помощи Украине.

Также Госдепартамент США издал распоряжение о замораживании существующей международной помощи и приостановлении новой. Таким образом для Украины заморозили некоторую гуманитарную помощь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь Украине от США не будет приостановлена.

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