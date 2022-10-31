Дипломат пояснив, навіщо Кремль вигадав історію про "брудну бомбу"

Росія вигадала звинувачення України у нібито виготовленні певної "брудної бомби" для того, аби відволікти увагу від агресії проти нашої країни.
Про це колишній постпред в ООН, екс-посол у США та РФ Володимир Єльченко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Зараз у них, до речі, ще одна "ідея фікс" - біологічні лабораторії в Україні. З цього питання вони також уже скликають Радбез ООН. Це все робиться для того, щоби відволікти увагу від тієї роботи, що вже почалася в рамках ООН з розслідування щодо іранських дронів", - сказав він.
На думку Єльченка, Росія загалом хоче відволікти увагу від своєї агресії проти України.
"Не "брудна бомба" же стала причиною їхнього вторгнення в Україну. Треба займатися причинами, а не наслідками. До того ж у це ніхто не вірить і всі розуміють, що це якийсь сюрреалізм. Ніякої бомби немає", - наголосив він.
Дипломат також додав, що найближчими днями інспектори МАГАТЕ мають приїхати перевіряти Харківський та Київський інститути. При цьому вони знають, що в Україні немає виробництва жодних "брудних бомб".
Так, Україна знаходиться під угодою про гарантії з МАГАТЕ, тому інспектори регулярно їздять і перевіряють стан об'єктів.
"Тобто навіть якщо припустити, що якісь такі розробки в нас були, то МАГАТЕ вже б давно це дізналася", - додав Єльченко.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу здійснив низку телефонних дзвінків своїм колегам, щоб попередити їх про нібито "наміри України застосувати "брудну бомбу".
При цьому Путін особисто дав вказівку Шойгу розганяти історію про "брудну бомбу".
Більш детально про те, що таке "брудна бомба" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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