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Дипломат объяснил, зачем Кремль придумал историю о "грязной бомбе"

Фото: дипломат объяснил, зачем Кремль придумал историю о "грязной бомбе" (pixabay.com)
Автор: Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

Россия придумала обвинение Украины в якобы изготовлении некой "грязной бомбы" для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против нашей страны.

Об этом бывший постпред в ООН, экс-посол в США и РФ Владимир Ельченко рассказал в интервью РБК-Украина.

"Сейчас у них, кстати, еще одна "идея фикс" - биологические лаборатории в Украине. По этому вопросу они также уже созывают Совбез ООН. Это все делается для того, чтобы отвлечь внимание от той работы, которая уже началась в рамках ООН по расследование в отношении иранских дронов", - сказал он.

По мнению Ельченко, Россия вообще хочет отвлечь внимание от своей агрессии против Украины.

"Не "грязная бомба" стала причиной их вторжения в Украину. Надо заниматься причинами, а не последствиями. К тому же в это никто не верит и все понимают, что это какой-то сюрреализм. Никакой бомбы нет", - подчеркнул он.

Дипломат также добавил, что в ближайшие дни инспекторы МАГАТЭ должны приехать проверять Харьковский и Киевский институты. При этом они знают, что в Украине нет производства никаких "грязных бомб".

Так, Украина находится под соглашением о гарантиях с МАГАТЭ, поэтому инспекторы регулярно ездят и проверяют состояние объектов.

"То есть даже если предположить, что какие-то такие разработки у нас были, то МАГАТЭ уже давно это узнала бы", - добавил Ельченко.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу совершил ряд телефонных звонков своим коллегам, чтобы предупредить их о якобы "намерениях Украины применить "грязную бомбу".

При этом Путин лично дал указание Шойгу разгонять историю о "грязной бомбе".

Более подробно о том, что такое "грязная бомба" можете узнать в материале РБК-Украина.

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