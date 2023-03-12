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"Динамо" здолало "Дніпро-1" в центральному матчі туру УПЛ

Фото: Віталій Буяльський (праворуч) забив переможний м'яч (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою київського "Динамо" завершилася зустріч із "Дніпром-1" у 17-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Дніпро-1" – "Динамо" – 0:1

Гол: Буяльський, 41

Вилучення: Буяльський, 90+7

У перші хвилини гостріше виглядали "спортклубівці". Зокрема, Адамюк не зміг замкнути перспективний навіс Піхальонка, а випад Довбика вчасним виходом із воріт ліквідував Нещерет. "Біло-сині" відповіли моментом Кабаєва, який обіграв двох опонентів і неточно пробив із дистанції.

У середині першої половини дніпровці притисли "Динамо" до власних воріт. Однак, зі справді небезпечними нагодами не склалося. Той же Айнер не зміг зіграти на добиванні після удару Піхальонка, а Підлепенця з небезпечної позиції відтіснив Вівчаренко.

А на 41-й хвилині столична команда повела в рахунку. Проблеми для "Дніпра-1" невдалою поперечнею передачею організував Айнер. М'яч перехопив Буяльський і з лінії штрафного майданчика технічно поклав у дальній нижній кут.

На старті другого тайму нагадав про себе зимовий новачок "спортклубівців" Пеглоу. Бразилець із близької відстані пробив низом у руки воротарю. "Динамо" ж відповіло випадом Ваната, вихід якого на оперативний простір ліквідував кіпер господарів Рибак.

Згодом "динамівці" змарнували ще дві нагоди забити. Юний Царенко увірвався до карної зони дніпровців і пробив у ближній – кіпер парирував. А згодом удар Ваната п'ятою заблокували оборонці.

У фінальні ж хвилини "Динамо" було ближче до другого гола, ніж "Дніпро-1" до нічиєї. Врятував "спортклубівців" Рибак, який парирував постріл впритул після гострої передачі Лонвейка. Зрештою, господарі мінімально поступилися.

Завдяки надважливій перемозі "Динамо" повернулося до списку претендентів на титул. Тепер "біло-сині" набрали 34 очки. "Спортклубівці" мають на два більше та матч у запасі. Натомість у лідери за підсумками туру може вийти "Шахтар", якщо не програє "Кривбасу" на виїзді.

До слова, Україна зберегла позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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