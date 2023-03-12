"Динамо" одолело "Днепр-1" в центральном матче тура УПЛ

Минимальной победой киевского "Динамо" завершилась встреча с "Днепром-1" в 17-м туре украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 17-й тур
"Днепр-1" – "Динамо" – 0:1
Гол: Буяльский, 41
Удаление: Буяльский, 90+7
В первые минуты острее выглядели "спортклубовцы". В частности, Адамюк не смог замкнуть перспективный навес Пихаленка, а выпад Довбика своевременным выходом из ворот ликвидировал Нещерет. "Бело-синие" ответили моментом Кабаева, который обыграл двух оппонентов и неточно пробил с дистанции.
В середине первой половины днепровцы прижали "Динамо" к своим воротам. Однако с действительно опасными случаями не сложилось. Тот же Айнер не смог сыграть на добивании после удара Пихаленка, а Пидлепенца с опасной позиции оттеснил Вивчаренко.
А на 41-й минуте столичная команда повела в счете. Проблемы для "Днепра-1" неудачной поперечной передачей организовал Айнер. Мяч перехватил Буяльский и с линии штрафной технично уложил в дальний нижний угол.
На старте второго тайма напомнил о себе зимний новичок "спортклубовцев" Пеглоу. Бразилец с близкого расстояния пробил низом в руки вратарю. "Динамо" ответило выпадом Ваната, выход которого на оперативное пространство ликвидировал кипер хозяев Рыбак.
Впоследствии "динамовцы" упустили еще две возможности забить. Юный Царенко ворвался в штрафную зону днепровцев и пробил в ближний – кипер парировал. А затем удар Ваната пяткой заблокировали защитники.
В финальные же минуты "Динамо" было ближе ко второму голу, чем "Днепр-1" к ничьей. Спас "спортклубовцев" Рыбак, парировавший выстрел в упор после острой передачи Лонвейка. В конце концов хозяева минимально уступили.
Благодаря сверхважной победе "Динамо" вернулось в список претендентов на титул. Теперь "бело-синие" набрали 34 очка. "Спортклубовцы" имеют на два больше и матч в запасе. В лидеры по итогам тура может выйти "Шахтер", если не проиграет "Кривбассу" на выезде.
К слову, Украина сохранила позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.