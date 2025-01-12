"Динамо" завдяки дублю капітана вперше перемогло в 2025 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу .

Контрольний матч

"Динамо" – ФКСБ – 2:1

Голи: Буяльський, 20, 26 – Микулеску, 74

Другим суперником киян на зборах у Туреччині став бухарестський ФКСБ. Його за звичкою іноді називають "Стяуа", хоча в самій Румунії йде дуже запекла суперечка, чи можна цю команду вважати правонаступницею володаря Кубка європейських чемпіонів 1985 року. Тому будемо дотримуватися назви, яка фігурує в офіційних документах.

Як би там не було, а ФКСБ – чинний чемпіон своєї країни. Також, як і "Динамо", грає в основному раунді Ліги Європи. Більш того, на відміну від киян, має непогані шанси продовжити боротьбу в плей-офф. У шести матчах румуни тричі перемогли, двічі зіграли внічию і лише один раз поступились. Тож, маючи в активі 11 балів, посідають почесне 10-те місце, випереджаючи, зокрема, нідерландський "Аякс", іспанський "Реал Сосьєдад" та італійську "Рому".

Олександр Шовковський, на відміну від першого спарингу з німецьким "Магдебургом", цього разу вирішив почати поєдинок майже без експериментів. На старт команда вийшла в такому складі: Бущан – Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Михайленко, Шапаренко, Волошин, Буяльський, Кабаєв – Ванат.

Кияни мали непогану нагоду відзначитися вже на 2-й хвилині: Ванату лише трохи не вистачило, щоб замкнути фланговий простріл. Та й взагалі українська команда виглядала значно більш переконливо, ніж суперники.

На 17-й хвилині м'яч побував у сітці румун. Але суддя побачив офсайд у Волошина. А вже через три хвилини "Динамо" забило за правилами. Ванат відкинув на Буяльського і капітан киян не схибив.

Ще через шість хвилин Буяльський забив удруге. Він краще за всіх зорієнтувався в штрафному суперника та пробив п'ятою метрів з семи – гол вийшов дуже ефектним.

Ближче до перерви динамівці могли відзначитися втретє. Але удар у Кабаєва не вийшов.

У другому таймі місце у воротах "Динамо" зайняв Нещерет. А на 60-й хвилині Шовковський замінив усіх польових гравців. Вийшли: Дячук, Слюбик, Караваєв, Дубінчак, Рубчинський, Саленко, Піхальонов, Герич, Брагару та Герреро.

Зміни на користь киянам не пішли. Румуни відверто перегравали новий склад "Динамо", атакували великими силами. Зрештою, на 74-й хвилині вони один м'яч відіграли.

А на 90-й хвилині лідери УПЛ ледь не втратили перемогу. Врятував Дячук, вдало зігравши у підкаті він не дозволив гравцю суперників вийти віч-на віч з нашим воротарем.

"Динамо" у січні: що відомо

У киян на зборах у Туреччині заплановані ще два спаринги: з польським "Відзевом" (13 січня) та болгарським ЦСКА (16 січня). Завершать перший місяць року "біло-сині" двома поєдинками заключних турів основного етапу Ліги Європи. Зіграють на виїзді проти турецького "Галатасарая" (21 січня) та номінально домашній матч у Гамбурзі проти латвійського РФШ (30 січня). Зазначимо, що "Динамо" вже втратило шанси на продовження боротьби в турнірі.