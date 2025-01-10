Провальний старт і два незабитих пенальті: "Динамо" поступилось у першому матчі року

Лідер сезону української Прем'єр-ліги – київське "Динамо" в рамках тренувального збору в Туреччині зіграло контрольну зустріч з німецьким "Магдебургом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу .

Контрольний матч

"Магдебург" – "Динамо" – 3:1

Голи: Гнака, 3, Атік, 12, Югоне, 84 - Буяльський, 87

Незабиті пенальті: Шапаренко (Д), 28, Буяльський (Д), 71

Суперник киян у стартовій грі представляє другий дивізіон чемпіонату Німеччини. Олександр Шовковський виставив на спаринг експериментальний склад.

У ньому знайшлося місце, зокрема, південноафриканцю Окону, що лише на днях приєднався до "Динамо" та перебуває на перегляді. С перших хвилин також діяв на полі 18-річний півзахисник Іщенко, який ще не грав за основу в офіційних матчах.

Повний же стартовий склад киян був таким: Нещерет – Дубінчак, Михавко, Окон, Караваєв – Шапаренко, Іщенко, Брагару, Піхальонок, Волошин – Герреро.

Уже на старті гри німці шокували підопічних Шовковського швидкими голами. На 3-й хвилині точним дальнім ударом відзначився івуарієць Гнака. А на 12-й – інший легіонер, турок Атік, перекинувши Нещерета подвоїв перевагу. В обох ситуаціях на позиції центрального захисника не кращим чином діяв африканський новачок Окон.

"Магдебург" продовжував володіти ініціативою. Проте на 27-й хвилині кияни отримали право не пенальті. У штрафному збили Шапаренка і він сам взявся виконати вирок. Пробив, як кажуть, по-піжонські і досвідчений воротар німецького клубу Райманн розгадав намір українця.

Після перших 30-ти хвилин тренерський штаб "Динамо" провів перші заміни. Зняли з гри Михавка, Піхальонка та Герреро. А замість них випустили – Дячука, Саленка та Пономаренка.

"Магдебург" спокійно і впевнено догравав тайм, а у компенсовані хвили навіть міг довести перевагу до розгромоної. Хорошим моментом не скористався нідерландець Каас.

На другу половину кияни вийшли вже в наступному складі: Моргун – Вівчаренко, Дячук, Слюбик, Тимчик – Рубчинський, Михайленко, Саленко – Кабаєв, Пономаренко, Герич.

Відзначимо першу появу в складі гравця львівського "Руха" Слюбика. Він перебуває в "Динамо" на перегляді.

Гра після перерви трохи вирівнялась. Моменти стали з'являтися і у киян. Зокрема після підключення Тимчика м'яч влучив у поперечину воріт німців.

На 60-й хвилині Шовковський провів чергові зміни. У гру ввійшли Біловар, Буяльський та Ванат. І одразу виникли моменти. Могли забити Слюбик та Ванат.

А на 71-й суддя призначив другий 11-метровий у ворота "Магдебурга". Але кияни запороли і його: Буяльский, як і Шапаренко до перерви, не зміг переграти воротаря.

Під кінець гри суперники обмінялися голами. Спочатку німці довели свою перевагу до непристойної. Але Буяльський один м'яч відіграв. Капітан команди став автором першого голу "Динамо" в 2025 році.

"Динамо" у січні: що відомо

У киян на зборах у Туреччині заплановано ще три спаринги: з румунським ФКСБ (12 січня), польським "Відзевом" (13 січня) та болгарським ЦСКА (16 січня). Завершать перший місяць року "біло-сині" двома поєдинками заключних турів основного етапу Ліги Європи. Зіграють на виїзді проти турецького "Галатасарая" (21 січня) та номінально домашній матч у Гамбурзі проти латвійського РФШ (30 січня). Зазначимо, що "Динамо" вже втратило шанси на продовження боротьби в турнірі.