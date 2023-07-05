"Динамо" засекретило перші спаринги міжсезоння: відома причина

Керманич столичного гранда Мірча Луческу відмовився від традиційної трансляції спарингів "Динамо". Фізична форма та ігрові напрацювання киян збережуть у таємниці мінімум до третього контрольного матчу.

"За рішенням тренерського штабу "біло-синіх" перші два спаринги – проти "Динамо" Бухарест (5 липня) та австрійського "Вольфсбергера" (8 липня) – показані у прямому ефірі не будуть. Інформація про трансляцію наступних поєдинків буде повідомлена додатково", – йдеться в заяві клубу.

Далі "Динамо" запланувало ще три спаринги. Зокрема, 12 липня підопічні Луческу протистоятимуть швейцарському "Янг Бойз". Пізніше кияни зіграють проти кіпрського "Аріса" (16 липня) та аравійського "Аль-Хіляля" (19 липня).

Раніше тренерський штаб "Динамо" відчепив легіонерів Лонвейка та Рамадані. Не поїхав на збори і досвідчений хавбек Денис Гармаш. Ветеран досі не домовився про новий контракт із "біло-синіми".