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"Динамо" засекретило перші спаринги міжсезоння: відома причина

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Клагенфурт, Середа 05 липня 2023 10:59
"Динамо" засекретило перші спаринги міжсезоння: відома причина Фото: "Біло-сині" готуються до сезону на австрійській землі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Уболівальники київського "Динамо" не зможуть побачити мінімум два контрольні поєдинки своїх улюбленців у рамках підготовки до нового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Керманич столичного гранда Мірча Луческу відмовився від традиційної трансляції спарингів "Динамо". Фізична форма та ігрові напрацювання киян збережуть у таємниці мінімум до третього контрольного матчу.

"За рішенням тренерського штабу "біло-синіх" перші два спаринги – проти "Динамо" Бухарест (5 липня) та австрійського "Вольфсбергера" (8 липня) – показані у прямому ефірі не будуть. Інформація про трансляцію наступних поєдинків буде повідомлена додатково", – йдеться в заяві клубу.

Далі "Динамо" запланувало ще три спаринги. Зокрема, 12 липня підопічні Луческу протистоятимуть швейцарському "Янг Бойз". Пізніше кияни зіграють проти кіпрського "Аріса" (16 липня) та аравійського "Аль-Хіляля" (19 липня).

Раніше тренерський штаб "Динамо" відчепив легіонерів Лонвейка та Рамадані. Не поїхав на збори і досвідчений хавбек Денис Гармаш. Ветеран досі не домовився про новий контракт із "біло-синіми".

До слова, раніше оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.

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