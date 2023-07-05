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"Динамо" засекретило первые спарринги межсезонья: известна причина

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Клагенфурт, Среда 05 июля 2023 10:59
"Динамо" засекретило первые спарринги межсезонья: известна причина Фото: "Бело-синие" готовятся к сезону на австрийской земле (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Болельщики киевского "Динамо" не смогут увидеть минимум два контрольных поединка своих любимцев в рамках подготовки к новому сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Наставник столичного гранда Мирча Луческу отказался от традиционной трансляции спаррингов "Динамо". Физическая форма и игровые наработки киевлян сохранят в тайне минимум до третьего контрольного матча.

"По решению тренерского штаба "бело-синих" первые два спарринга – против "Динамо" Бухарест (5 июля) и австрийского "Вольфсбергера" (8 июля) – показаны в прямом эфире не будут. Информация о трансляции следующих поединков будет сообщена дополнительно", – говорится в заявлении клуба.

Далее "Динамо" запланировало еще три спарринга. В частности, 12 июля подопечные Луческу будут противостоять швейцарскому "Янг Бойз". Позже киевляне сыграют против кипрского "Ариса" (16 июля) и аравийского "Аль-Хиляля" (19 июля).

Ранее тренерский штаб "Динамо" отцепил легионеров Лонвейка и Рамадани. Не поехал на сборы и опытный хавбек Денис Гармаш. Ветеран до сих пор не договорился о новом контракте с "бело-синими".

К слову, ранее оценили шансы Реброва и других возглавить "Динамо" вместо Луческу.

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