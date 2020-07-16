Динамо - Заря: анонс ключевого матча за место в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" примет луганскую "Зарю" в предпоследнем туре украинской Премьер-лиги. Трансляция начнется в 19:00, а смотреть игру можно на телеканале "2+2". Букмекеры считают фаворитом столичный клуб. Этот поединок считается ключевым в борьбе за место в Лиге чемпионов.

16 июля 19:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Нынешняя чемпионская гонка в УПЛ осталась без интриги. Донецкий "Шахтер" уверенно завоевал золотые медали, а вот за второе место в турнирной таблице, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов, идет острая борьба.

За два тура до конца чемпионата сразу три команды претендуют на серебряные медали. Второе место на данный момент занимает "Заря", опережая "Динамо" на одно очко, и "Десну" - на два.

Расклады команд. Кому что нужно

Подопечные Виктора Скрипника в случае победы над киевлянами могут гарантировать себе серебряные медали при условии, что "Десна" в параллельном матче не обыграет "Александрию".

Команда Алексея Михайличенко также в случае успеха выйдет на второе место, но, чтобы остаться на нем по итогам сезона, необходимо будет побеждать в последнем туре против "Колоса". Проигрыш луганчанам сразу лишит "Динамо" шансов на серебро.

Если матч завершится вничью, то киевлянам необходимо будет побеждать "Колос" и надеяться, что "Заря" потеряет очки в последнем туре с "Десной".

Самой же черниговской команде надо надеяться на потерю очков обоих конкурентов и выигрывать свои два матча на финише чемпионата.

Статистика очных встреч

Команды между собой провели в чемпионатах Украины 45 поединков и преимущество здесь на стороне "Динамо". Киевский клуб был сильнее в 29 поединках, пять раз побеждали луганчане, еще 11 раз была зафиксировано ничья. В текущем сезоне соперники встречались три раза и здесь полный паритет: победа "Динамо", ничья и победа "Зари".

Назначение арбитров на ключевую битву

Главным арбитром поединка станет Екатерина Монзуль. После возобновления сезона она работала на четырех матчах с участием киевлян и одни встречи "Зари".

Помогать ей в предстоящем поединке будут Владимир Володин и Семен Шлончак, а четвертый арбитр - Анатолий Абдула. Арбитр VAR - Виталий Романов.