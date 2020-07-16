Динамо - Зоря: анонс ключового матчу за місце у Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" прийматиме луганську "Зорю" у передостанньому турі української Прем'єр-ліги. Трансляція розпочнеться о 19:00, а дивитися гру можна на телеканалі "2+2". Букмекери вважають фаворитом столичний клуб. Цей поєдинок вважається ключовим у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів.

16 липня 19:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Цьогорічна чемпіонська гонка в УПЛ залишилась без інтриги. Донецький "Шахтар" впевнено завоював золоті медалі, а от за друге місце в турнірній таблиці, що дає право на участь у кваліфікації Ліги чемпіонів, точиться гостра боротьба.

За два тури до кінця чемпіонату відразу три команди претендують на срібні медалі. Друге місце на цю мить посідає "Зоря", випереджаючи "Динамо" на одне очко, і "Десну" - на два.

Розклади команд. Кому що потрібно

Підопічні Віктора Скрипника у разі перемоги над киянами можуть гарантувати собі срібні медалі за умови, якщо "Десна" у паралельному матчі не обіграє "Олександрію".

Команда Олексія Михайличенка також в разі успіху вийде на друге місце, але, щоб залишитися на ньому за підсумками сезону, необхідно буде перемагати в останньому турі проти "Колоса". Програш луганчанам відразу позбавить "Динамо" шансів на срібло.

Якщо матч завершиться внічию, то киянам необхідно буде перемагати "Колос" і сподіватися, що "Зоря" втратить очки в останньому турі з "Десною".

Самій же чернігівській команді треба сподіватися на втрату очок обох конкурентів і вигравати свої два матчі на фініші чемпіонату.

Статистика очних зустрічей

Команди між собою провели в чемпіонатах України 45 поєдинків і перевага тут на боці "Динамо". Київський клуб був сильнішим у 29 поєдинках, п'ять разів перемагали луганчани, ще 11 раз була зафіксована нічия. У поточному сезоні суперники зустрічалися тричі і тут повний паритет: перемога "Динамо", нічия і перемога "Зорі".

Призначення арбітрів на ключову битву

Головним арбітром поєдинку стане Катерина Монзуль. Після відновлення сезону вона працювала на чотирьох матчах за участю киян і одні зустрічі "Зорі".

Допомагати їй в майбутньому поєдинку будуть Володимир Володін і Семен Шлончак, а четвертий арбітр - Анатолій Абдула. Арбітр VAR - Віталій Романов.