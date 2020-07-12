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"Динамо" потеряло важные очки в борьбе за место в Лиге чемпионов

Александрия, Воскресенье 12 июля 2020 21:47
"Динамо" потеряло важные очки в борьбе за место в Лиге чемпионов
Фото: "Динамо" упустило победу над "Александрией" (twitter.com/dynamokyiv)
Автор: Вера Олейник

Борьба за второе место в таблице УПЛ продолжается

Киевское "Динамо" упустило возможность выйти на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Команда Алексея Михайличенко в матче 30 тура на выезде сыграла вничью с "Александрией" - 2:2.

За "бело-синюю" команду дубль оформил Беньямин Вербич на 63 и 75 минутах игры, за александрийцев дважды с пенальти отличился Максим Третьяков (23 и 89).

По итогам этого и других матчей 30 тура в турнирной таблице УПЛ произошли изменения, влияющие на борьбу за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

"Динамо" набрало 56 очков и обошло "Десну", которая проиграла уже завоевавшему чемпионство донецкому "Шахтеру" (2:4). На счету черниговцев 55 очков, однако киевская команда осталась на третьем месте. На вторую позицию вышла луганская "Заря" с 57 пунктами, которая днем ранее обыграла "Колос" (2:0).

В следующем туре киевляне на своем поле сыграют именно с "Зарей". В случае победы команда Виктора Скрипника гарантирует себе второе место. Если же "Динамо" обыграет луганчан, то выйдет на второе место, но чтобы остаться на нем по итогам сезона, необходимо будет побеждать еще и в последнем туре.

До завершения сезона-2019/20 в украинской Премьер-лиге командам осталось сыграть всего по два матча.

Напомним, что ранее "Динамо" завоевало Кубок Украины, одолев в финальном матче в серии пенальти полтавскую "Ворсклу".

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