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"Динамо" заменило сборников молодежью из команды U-19

Фото: Тренировка "Динамо" на румынской земле (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" продолжает тренироваться в Румынии перед очередными матчами зарубежного благотворительного турне. Мирча Луческу привлек к работе с первой командой юниоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Отечественный гранд возобновил тренировки в Румынии по возвращении из Швейцарии. После отъезда в сборную Украины игроков основы тренерский штаб привлек в тренировочный процесс исполнителей из "Динамо" U-19.

"Вместо 11 игроков первой команды, которые отправились в расположение национальной сборной, к команде Мирчи Луческу присоединились футболисты юношеской команды – вратарь Денис Игнатенко, защитник Максим Дячук, полузащитники Виктор Близниченко, Антон Царенко, Навин Малыш, Викентий Волошин, Назар Волошин и Александр Яцык" , – говорится в сообщении.

В воскресенье Мирча Луческу запланировал для своих подопечных занятие в тренажерном зале. Следующий спарринг "Динамо" проведет 13 мая в Таллинне с местной "Флорой".

Напомним, что Профессиональная футбольная лига признала недоигранным сезон в двух дивизионах.

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ДинамоМирча ЛуческуФутбол