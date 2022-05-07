"Динамо" заменило сборников молодежью из команды U-19

Киевское "Динамо" продолжает тренироваться в Румынии перед очередными матчами зарубежного благотворительного турне. Мирча Луческу привлек к работе с первой командой юниоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Отечественный гранд возобновил тренировки в Румынии по возвращении из Швейцарии. После отъезда в сборную Украины игроков основы тренерский штаб привлек в тренировочный процесс исполнителей из "Динамо" U-19.

"Вместо 11 игроков первой команды, которые отправились в расположение национальной сборной, к команде Мирчи Луческу присоединились футболисты юношеской команды – вратарь Денис Игнатенко, защитник Максим Дячук, полузащитники Виктор Близниченко, Антон Царенко, Навин Малыш, Викентий Волошин, Назар Волошин и Александр Яцык" , – говорится в сообщении.

В воскресенье Мирча Луческу запланировал для своих подопечных занятие в тренажерном зале. Следующий спарринг "Динамо" проведет 13 мая в Таллинне с местной "Флорой".