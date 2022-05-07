"Динамо" замінило збірників молоддю з команди U-19

Київське "Динамо" продовжує тренуватися в Румунії перед черговими матчами закордонного благодійного турне. Мірча Луческу залучив до роботи з першою командою юніорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Вітчизняний гранд відновив тренування в Румунії після повернення зі Швейцарії. Після від'їзду до збірної України гравців основи тренерський штаб залучив у тренувальний процес виконавців із "Динамо" U-19.

"Замість 11 гравців першої команди, які вирушили до розташування національної збірної, до команди Мірчі Луческу приєдналися футболісти юнацької команди – воротар Денис Ігнатенко, захисник Максим Дячук, півзахисники Віктор Близниченко, Антон Царенко, Навін Малиш, Вікентій Волошин, Назар Волошин та Олександр Яцик", – ідеться в повідомленні.

На неділю Мірча Луческу запланував для своїх підопічних заняття у тренажерному залі. Наступний спаринг "Динамо" проведе 13 травня у Таллінні з місцевою "Флорою".