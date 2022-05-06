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ПФЛ признала недоигранным сезон в Первой и Второй лигах

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Киев, Пятница 06 мая 2022 13:24
ПФЛ признала недоигранным сезон в Первой и Второй лигах Фото: "Металлист" против "Полесья" (facebook.com/MetalistFC)
Автор: Антон Федорцив

Профессиональная футбольная лига вслед за УПЛ смирилась с невозможностью доиграть сезон 2021/22 в двух дивизионах. Кампанию признали недоигранной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Совет ПФЛ определил судьбу сезона 2021/22, прерванного войной РФ против Украины. Украинская ассоциация футбола уже получила от ПФЛ документы.

"ПФЛ своим решением утвердила турнирные таблицы Первой и Второй лиг по состоянию на 24 февраля 2022 года. Команды, занявшие последние места в группах "А" и "Б" Второй лиги, не вылетают и не прекращают членство в ПФЛ", – говорится в сообщении .

Обмен командами между лигами и форматом следующего сезона будет определять специальная рабочая группа. В нее вошли представители ПФЛ, УПЛ и УАФ. Наработанный проект позже утвердит исполком ассоциации.

Отметим, что в Первой лиге первые четыре места заняли "Металлист", "Кривбасс", "Альянс" и "Оболонь". Первые места в группах "А" и "Б" Второй лиги заняли "Карпаты" и запорожский "Металлург" соответственно.

Напомним, что украинская Премьер-лига решила завершить чемпионат в апреле.

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