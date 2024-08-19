"Динамо" – "Зальцбург": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч "Динамо" – "Зальцбург" відбудеться 21 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00.

Австрійська контора Bwin визначила шанси команд на перемогу майже рівними. Якщо на команду Олександра Шовковського можна поставити з коефіцієнтом 2,70, то на успіх австрійського гранда заклали кеф 2,45. На нічию ж приймають ставки з балом 3,60.

Смілива ставка з голами обох команд у кожному з таймів кинеться у вічі прихильникам відкритого футболу з привабливим коефіцієнтом 8,75. Персональні фанати Андрія Ярмоленка розглянуть варіант поставити на те, що гол їхнього улюбленця буде першим із кефом 7,25.

Трохи інші цифри підготували українці з Favbet. Тут на перемогу "Динамо" виставили коефіцієнт 2,79. На "взяття" ж Любліна "Зальцбургом" можна поставити з балом 2,52. Кеф на нічию знову найвищий та склав 3,65.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на точний рахунок. Наприклад, мінімальна перемога "біло-синіх" збільшить виграш у 11,5 разів. Поставити на автогол однієї з команд можна з коефіцієнтом 8,50, а от кеф на такий спосіб відкриття рахунку склав неймовірні 22,00.