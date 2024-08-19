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"Динамо" – "Зальцбург": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: "Динамо" здолало вже двох суперників у кваліфікаційних раундах (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" прийме австрійський "Зальцбург" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2024/25.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Зальцбург" відбудеться 21 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00.

Австрійська контора Bwin визначила шанси команд на перемогу майже рівними. Якщо на команду Олександра Шовковського можна поставити з коефіцієнтом 2,70, то на успіх австрійського гранда заклали кеф 2,45. На нічию ж приймають ставки з балом 3,60.

Смілива ставка з голами обох команд у кожному з таймів кинеться у вічі прихильникам відкритого футболу з привабливим коефіцієнтом 8,75. Персональні фанати Андрія Ярмоленка розглянуть варіант поставити на те, що гол їхнього улюбленця буде першим із кефом 7,25.

Трохи інші цифри підготували українці з Favbet. Тут на перемогу "Динамо" виставили коефіцієнт 2,79. На "взяття" ж Любліна "Зальцбургом" можна поставити з балом 2,52. Кеф на нічию знову найвищий та склав 3,65.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на точний рахунок. Наприклад, мінімальна перемога "біло-синіх" збільшить виграш у 11,5 разів. Поставити на автогол однієї з команд можна з коефіцієнтом 8,50, а от кеф на такий спосіб відкриття рахунку склав неймовірні 22,00.

До слова, раніше склали календар матчів збірної України різних категорій до кінця 2024 року.

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