"Динамо" – "Зальцбург": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч "Динамо" – "Зальцбург" состоится 21 августа в польском Люблине. Поединок примет "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00.

Австрийская контора Bwin определила шансы команд на победу почти равными. Если на команду Александра Шовковского можно поставить с коэффициентом 2,70, то на успех австрийского гранда заложили кэф 2,45. На ничью же принимают ставки с баллом 3,60.

Смелая ставка с голами обеих команд в каждом из таймов бросится в глаза поклонникам открытого футбола с привлекательным коэффициентом 8,75. Персональные фанаты Андрея Ярмоленко рассмотрят вариант поставить на то, что гол их любимца будет первым с кэфом 7,25.

Немного другие цифры подготовили украинцы из Favbet. Здесь на победу "Динамо" выставили коэффициент 2,79. На "взятие" же Люблина "Зальцбургом" можно поставить с баллом 2,52. Кэф на ничью снова самый высокий и составил 3,65.

Любители острых ощущений могут заложиться на точный счет. К примеру, минимальная победа "бело-синих" увеличит выигрыш в 11,5 раз. Поставить на автогол одной из команд можно с коэффициентом 8,50, а вот кэф на открытие счета таким способом составил невероятные 22,00.