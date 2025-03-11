"Динамо" забанило шістьох футболістів "Зорі": луганці ледь не скасували поєдинок у Києві

Йдеться про орендованих футболістів: Владислава Супрягу, Олександра Яцика, Артема Слесаря, Ігоря Горбача, Максима Васильця та Андрія Маткевича.

Ці гравці не мають проблем із здоров’ям і не перебувають під дискваліфікацією, проте, згідно з умовами оренди, вони не можуть виходити на поле проти "Динамо", якому належать їхні контракти.

Київський клуб дотримується цієї практики, хоча наставник Олександр Шовковський міг би використати цей шанс, аби оцінити рівень футболістів, які грають в оренді, та визначити, хто з них може бути корисним у майбутньому.

Поєдинок "Динамо" – "Зоря" стартує 11 березня о 15:30 у Києві. Раніше з'являлися чутки про можливе скасування матчу, проте луганська команда, попри кадрові втрати, готується до гри та розраховує на 17–18 футболістів.

Орендовані футболісти "Динамо" в "Зорі": що відомо

Олександр Яцик, центральний півзахисник – 22 роки, у "Зорі" з літа 2023 року. Термін закінчення оренди – 30 червня 2025 р. У поточному сезоні УПЛ провів за луганський клуб 18 матчів, забив 4 голи та віддав 3 гольові передачі.

Максим Василець, центральний півзахисник – 19 років, у "Зорі" з березня 2024-го. Термін закінчення оренди – 30 червня 2025 р. В УПЛ-2024/25 був задіяний в 3 матчах, без результативних дій.

Андрій Маткевич, лівий вінгер – 20 років, у "Зорі" з 5 березня 2025-го. Термін закінчення оренди – 30 червня 2025 р. В УПЛ-2024/25 не грав.

Артем Слесар, правий вінгер – 20 років, у "Зорі" з літа 2023-го. Термін закінчення оренди – 30 червня 2025 р. В УПЛ-2024/25 – 10 матчів, 2 асисти.

Владислав Супряга, центральний нападник – 25 років, у "Зорі" з вересня 2024-го. Термін закінчення оренди – 30 червня 2025 р. В УПЛ-2024/25 провів за луганців 8 матчів, без результативних дій.

Ігор Горбач, центральний нападник – 20 років, у "Зорі" з вересня 2023-го. Термін закінчення оренди – 30 червня 2025 р. В УПЛ-2024/25 – 18 матчів, 1 гол та 1 передача.