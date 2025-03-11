Бельгійська коректива в УПЛ: повний розклад матчів 21-го туру

Сьогодні, 11 березня стартує 21-й тур української футбольної Прем'єр-ліги. Його програма розтягнеться аж до неділі, 16 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Такий ранній початок чергового туру пояснюється інтересами збірної України. Вже 20 березня "синьо-жовті" гратимуть проти збірної Бельгії в плей-офф Ліги націй УЄФА. Номінально домашній поєдинок українці проведуть в іспанській Мурсіі. А передуватиме грі невеликий тренувальний збір.

Через це наставник національної команди Сергій Ребров попросив перенести матчі клубів, де є збірники на більш ранні дати. Ліга пішла назустріч тренеру та призначила ігри за участі "Динамо", "Шахтаря", "Полісся" та "Олександрії" на вівторок, 11 березня.

Таким чином, перший ігровий день розпочнеться матчем "Олександрія" – "Оболонь" (старт – о 13:00). Потім паралельно, о 15:30, "Динамо" зіграє з "Зорею", а "Полісся" з "Вересом". А завершиться програма вівторка о 18:00 поєдинком "Карпат" і "Шахтаря" у Львові.

Продовжиться 21-й тур у суботу, 15-го березня матчами "Кривбас" – "Лівий Берег" та "Рух" – "Ворскла". А в неділю, 16-го закриють тур зустрічі "Інгулець" – "Чорноморець" та ЛНЗ – "Колос".

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Починаючи з лютого він з'явився і на медіасервісі MEGOGO. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 21-го туру Прем'єр-ліги:

11 березня (вівторок)

13:00, "Олександрія" – "Оболонь"

15:30, "Верес" – "Полісся"

15:30, "Динамо" – "Зоря"

18:00, "Карпати" – "Шахтар"

15 березня (субота)

15:30, "Кривбас" – "Лівий Берег"

18:00, "Рух" – "Ворскла"

16 березня (неділя)