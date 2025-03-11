"Динамо" забанило шестерых футболистов "Зари": луганчане едва не отменили поединок в Киеве

Речь идет об арендованных футболистах: Владиславе Супряге, Александре Яцике, Артеме Слесаре, Игоре Горбаче, Максиме Васильце и Андрее Маткевиче.

Эти игроки не имеют проблем со здоровьем и не находятся под дисквалификацией, однако, согласно условиям аренды, они не могут выходить на поле против "Динамо", которому принадлежат их контракты.

Киевский клуб придерживается этой практики, хотя наставник Александр Шовковский мог бы использовать этот шанс, чтобы оценить уровень футболистов, которые играют в аренде, и определить, кто из них может быть полезным в будущем.

Поединок "Динамо" - "Заря" стартует 11 марта в 15:30 в Киеве. Ранее появлялись слухи о возможной отмене матча, однако луганская команда, несмотря на кадровые потери, готовится к игре и рассчитывает на 17-18 футболистов.

Арендованные футболисты "Динамо" в "Заре": что известно

Александр Яцык, центральный полузащитник - 22 года, в "Заре" с лета 2023 года. Срок окончания аренды - 30 июня 2025 г. В текущем сезоне УПЛ провел за луганский клуб 18 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Максим Василец, центральный полузащитник - 19 лет, в "Заре" с марта 2024-го. Срок окончания аренды - 30 июня 2025 г. В УПЛ-2024/25 был задействован в 3 матчах, без результативных действий.

Андрей Маткевич, левый вингер - 20 лет, в "Заре" с 5 марта 2025-го. Срок окончания аренды - 30 июня 2025 г. В УПЛ-2024/25 не играл.

Артем Слесар, правый вингер - 20 лет, в "Заре" с лета 2023-го. Срок окончания аренды - 30 июня 2025 г. В УПЛ-2024/25 - 10 матчей, 2 ассиста.

Владислав Супряга, центральный нападающий - 25 лет, в "Заре" с сентября 2024-го. Срок окончания аренды - 30 июня 2025 г. В УПЛ-2024/25 провел за луганчан 8 матчей, без результативных действий.

Игорь Горбач, центральный нападающий - 20 лет, в "Заре" с сентября 2023-го. Срок окончания аренды - 30 июня 2025 г. В УПЛ-2024/25 - 18 матчей, 1 гол и 1 передача.