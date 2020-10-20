Динамо - Ювентус: где смотреть стартовый матч в группе Лиги чемпионов

Встреча пройдет со зрителями
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет сразу с топ-командой - туринским "Ювентусом". Букмекеры не верят в победу киевской команды в этом матче.
20 октября 19:55
Киев, НСК "Олимпийский"
Стартовый матч между командами состоится во вторник, 20 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Время начала встречи - 19:55. В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале "Футбол 1".
"Динамо" впервые за четыре года возвращается в Лигу чемпионов и, главное, что с болельщиками, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в столице Украины. На трибуны арены будут допущены до 30% зрителей от вместимости стадиона.
Кроме того, Мирча Луческу проведет свой первый домашний матч с болельщиками на трибунах, которые не приняли его назначения.