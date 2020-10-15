Матч "Динамо" против "Ювентуса" разрешили провести со зрителями

Фото: болельщики смогут поддержать "Динамо" в матче против "Юве" (facebook.com/fcdynamoua)

Домашний матч группового этапа Лиги чемпионов киевского "Динамо" с итальянским "Ювентусом" пройдет со зрителями на трибунах. Министерство здравоохранения Украины посчитало возможным допуск болельщиков.

Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Стадион "Олимпийский" сможет быть заполнен на 30% от общего числа болельщиков, которых способна вместить арена (то есть 21 015 зрителей).

Решение по привлечению зрителей на остальные домашние матчи турнира против "Барселоны" 24 ноября и "Ференцвароша" 8 декабря будет принято Минздравом не ранее чем за 15 дней до проведения соответствующих матчей.

Вопрос допуска болельщиков на трибуны рассматривался из-за эпидемиологической ситуацией в Киеве. Сейчас город находится в оранжевой зоне карантина, в которой массовые мероприятия ограничены 100 людьми.

Матч "Динамо" - "Ювентус" состоится 20 октября, начало в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, киевляне сыграют на выезде против каталонской команды при пустых трибунах.