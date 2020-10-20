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Динамо - Ювентус: прогноз на стартовый матч в группе Лиги чемпионов

Автор: Вера Олейник

Специалисты не верят в подопечных Мирчи Луческу

Киевское "Динамо" стартует в групповом раунде Лиги чемпионов домашним матчем против туринского "Ювентус". Трансляция начнется в 19:55, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

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20 октября 19:55
Киев, НСК "Олимпийский"

По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи является туринская команда. Коэффициент на триумф "Ювентусу" составляет 1,95, а шансы на победу "Динамо" оценили в 4,33, на ничейный результат предлагается коэффициент 3,30.

Наиболее ожидаемым результатом встречи, исходя из текущих котировок, является ничья со счетом 1:1, коэффициент на который составляет 6,00, а также минимальная победа команды Андреа Пирло за 6,50.

У киевлян, которые пробились в основную сетку турнира впервые за четыре года, основной состав футболистов не потерпел особых потерь перед матчем. Туринской команде из-за коронавируса не сможет помочь ключевой игрок Криштиану Роналду и перечень нескольких игроков, которые остаются под вопросом.

Напомним, матч "Динамо" против "Ювентуса" разрешили провести со зрителями.

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