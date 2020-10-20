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Динамо - Ювентус: первый за четыре года старт киевлян в группе Лиги чемпионов

Киев, Вторник 20 октября 2020 09:03
Динамо - Ювентус: первый за четыре года старт киевлян в группе Лиги чемпионов
Фото: игроки "Динамо" перед игрой с "Ювентусом" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

"Динамо" проведет стартовый матч в групповом раунде Лиги чемпионов против "Ювентуса". Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются туринцы. Поединок состоится в присутствии зрителей.

20 октября 19:55
Киев, НСК "Олимпийский"

Наконец две украинские команды стартуют в группах самого престижного турнира Европы. Киевляне пробились в основную сетку впервые с 2016 года. Первый за четыре года старт будет очень непростой - против чемпиона Италии девяти последних сезонов.

Ситуация во внутренних чемпионатах

"Динамо" еще не проигрывало в нынешнем сезоне (восемь побед в 10 матчах в различных турнирах). Его киевская команда начала под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу. В национальном первенстве "бело-синие" в шести поединках набрали 14 очков, деля первое место с полтавской "Ворсклой". Также подопечные Луческу в принципиальном противостоянии за Суперкубок Украины обыграли донецкий "Шахтер" и третий сезон подряд оставили почетный трофей в Киеве.

"Ювентус" провел пока только три матча, и все они - в рамках Серии А (одна победа и дважды ничьи). Еще один поединок не состоялся из-за того, что соперник неаполитанский "Наполи" не приехал на игру, а "старой синьоре" было засчитано техническую победу. Таким образом, "Ювентус" с восемью очками, занимает пятое место в таблице.

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