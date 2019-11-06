"Динамо" взяло 21 футболиста на матч Лиги Европы с "Копенгагеном"

Киевское "Динамо" отправляется Данию на матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с местным "Копенгагеном". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Тренерский штаб во главе с Алексем Михайличенко взял с собой 21 игрока, включая большинство футболистов основы:

Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет

Защитники: Виталий Миколенко, Денис Попов, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес

Матч "Копенгаген" - "Динамо" состоится в четверг, 7 ноября, на стадионе "Телла Паркен" в столице Дании, начало - в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, в предыдущей встрече в Киеве соперники сыграли вничью - 1:1.

После трех туров киевляне и датчане имеют в активе по 5 очков и делят первое место, "Мальме" набрал 4 очка, "Лугано" замыкает группу с 1 баллом.