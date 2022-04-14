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"Динамо" выгнало юниора за ложь. Он оказался сыном чиновника "ЛНР"

Фото: Максим Уваров (другий праворуч) (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Утаивание родственных связей с врагом Украины, очевидно, стоило профессиональной карьеры юному нападающему Артуру Уварову. Киевское "Динамо" разорвало с ним контракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

18-летний экс-форвард "бело-синих" скрыл, что является сыном силовика фейковой "Луганской народной республики" Максима Уварова. Тот занимает должность заместителя председателя "комитета народного совета" по вопросам государственной безопасности и обороны, а также находится в базе данных "Миротворец".

В своем заявлении "Динамо" заверило, что не одобряет "сталинские методы", согласно которым дети ответственны за поступки родителей. Однако во время внутреннего расследования Уваров сознательно не признал сразу причастность отца к структурам "ЛНР". Утаивание такого факта в клубе назвали возмутительным и расторгли контракт с нападающим.

Отметим, что Максим Уваров оказался в академии "Динамо" летом 2020 года. До этого он воспитывался в структуре донецкого "Шахтера".

К слову, УЕФА объявил дату поединка плей-офф квалификации к ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины.

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