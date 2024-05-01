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"Динамо" втретє поспіль здобуло обидва призи туру УПЛ

Фото: Владислав Ванат (у центрі) вирвав перемогу для "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Представники київського "Динамо" забрали нагороди найкращим гравцеві та тренеру за підсумками 26-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Нападник столичного гранда Владислав Ванат – футболіст туру чемпіонату України. Він вирвав для "біло-синіх" надважливу перемогу над "Дніпром-1" у меншості.

Форвард на 90-й хвилині завершив класну атаку "Динамо". Бражко розрізною передачею знайшов на куті воротарського майданчика Супрягу, а той віддав назад на Ваната. Бомбардир киян у дотик переграв голкіпера "спортклубівців" Волинця та оформив свій 13-й м'яч у нинішньому сезоні.

Натомість керманич "Динамо" Олександр Шовковський – найкращий тренер 26-го туру. Вітчизняний фахівець продовжив серію без поразок на чолі "біло-синіх". Столичний гранд під його керівництвом здобув 13 перемог і лише два матчі звів унічию. Шовковський втретє поспіль забрав приз УПЛ.

Найкращих гравця і тренера туру на першому етапі назвали журналісти низки видань, а на другому за номінантів голосували вболівальники в соцмережах Прем'єр-ліги. Ванат випередив Гомеса, Карабіна та Федорівського. Шовковський же виявився кращим за Пушіча, Вернидуба та Любеновіча.

 

До слова, раніше підготували календар матчів збірних України різних категорій на 2024 рік.

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