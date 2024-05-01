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"Динамо" в третий раз подряд получило оба приза тура УПЛ

Фото: Владислав Ванат (в центре) вырвал победу для "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Представители киевского "Динамо" забрали награды лучшим игроку и тренеру по итогам 26-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Нападающий столичного гранда Владислав Ванат – футболист тура чемпионата Украины. Он вырвал для "бело-синих" сверхважную победу над "Днепром-1" в меньшинстве.

Форвард на 90-й минуте завершил классную атаку "Динамо". Бражко разрезной передачей нашел на углу вратарской Супрягу, а тот отдал назад Ванату. Бомбардир киевлян в касание обыграл голкипера "спортклубовцев" Волынца и оформил свой 13-й мяч в нынешнем сезоне.

Зато наставник "Динамо" Александр Шовковский – лучший тренер 26-го тура. Отечественный специалист продолжил серию без поражений во главе "бело-синих". Столичный гранд под его руководством одержал 13 побед и только два матча свел вничью. Шовковский в третий раз подряд взял приз УПЛ.

Лучших игрока и тренера тура на первом этапе назвали журналисты ряда изданий, а на втором за номинантов голосовали болельщики в соцсетях Премьер-лиги. Ванат опередил Гомеса, Карабина и Федоривского. Шовковский же оказался лучше Пушича, Вернидуба и Любеновича.

 

К слову, ранее подготовили календарь матчей сборных Украины разных категорий на 2024 год.

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