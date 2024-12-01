"Динамо" втратило очки з "Колосом": на вершині УПЛ знов двовладдя

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Колос" – "Динамо" – 1:1

Голи: Алефіренко, 33 – Бражко, 5

"Динамо" після чергового провалу в Лізі Європи провело надзвичайно важку гру в Ковалівці. 12-та команда УПЛ налаштувалась на серйозне протистояння і дала справжній бій лідеру першості.

Кияни дуже швидко відкрили рахунок. Вже на 5-й хвилині Бражко дальнім ударом поклав м'яч у кут воріт Пахолюка. Столичній команді допоміг невеликий рикошет від когось з гравців "Колоса", що дезорієнтувало голкіпера.

Після цього динамівці помітно заспокоїлись. Здалося, просто не вірили, що ковалівці зможуть завдати їм клопоту. А свій другий гол вони обов'язково заб'ють.

Але команда Олександра Поздєєва в цьому протистоянні виявилася напрочуд міцним горішком. Футболісти діяли дуже настирно, шукаючи щастя біла воріт Бущана. Багато моментів не створили. Але був дзвіночок – удар Цурікова на 24-й хвилині. Потім стався і гол.

На 33-й хвилині Алефіренко неочікувано вирішив пробити метрів з 25-ти. І м'яч з рикошетом від ноги Михавка по чудернацькій дузі залетів у кут воріт. Молодому захиснику киян вкотре не пощастило – він вчергове став співавтором голу у власні ворота.

Після перерви Олександр Шовковський кинув у бій спочатку Кабаєва, потім Ваната. Останній на 72-й хвилині замінив абсолютно непомітного Герреро. З новими силами кияни влаштували справжній штурм воріт Пахолюка, але голкіпер творив дива у рамці. Захисту "Колоса" теж було нелегко - зупиняти атаки суперника часто вдавалося лише ціною порушень. Як результат – п'ять жовтих карток у другому таймі. Але нічию господарі уберегли.

Втративши два бали, кияни набрали 36 очок і зрівнялися в таблиці з "Олександрією". Отже, на вершині УПЛ знову двовладдя. Тим цікавішим буде подвійне протистояння лідерів наступного тижня. Підопічні Шовковського та Руслана Ротаня зіграють між собою двічі поспіль. 4 грудня вони зустрінуться в Олександрії, а 8-го – в Києві.