"Динамо" потеряло очки с "Колосом": на вершине УПЛ снова двоевластие

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Колос" – "Динамо" – 1:1

Голы: Алефиренко, 33 – Бражко, 5

"Динамо" после очередного провала в Лиге Европы провело тяжелейшую игру в Ковалевке. 12 команда УПЛ настроилась на серьезное противостояние и дала настоящий бой лидеру первенства.

Киевляне очень быстро открыли счет. Уже на 5-й минуте Бражко дальним ударом положил мяч в угол ворот Пахолюка. Столичной команде помог небольшой рикошет от кого-то из игроков "Колоса", дезориентировавшего голкипера.

После этого динамовцы заметно успокоились. Показалось, просто не верили, что ковалевцы смогут доставить им хлопот. А свой второй гол они обязательно забьют.

Но команда Александра Поздеева в этом противостоянии оказалась на удивление крепким орешком. Футболисты действовали очень настырно, ища счастья у ворот Бущана. Много моментов не создали. Но был звоночек - удар Цурикова на 24-й минуте. Затем случился и гол.

На 33-й минуте Алефиренко неожиданно решил пробить метров с 25-ти. И мяч с рикошетом от ноги Михавко по причудливой дуге залетел в угол ворот. Молодому защитнику киевлян в который раз раз не повезло - он вновь стал соавтором гола в собственные ворота.

После перерыва Александр Шовковский бросил в бой сначала Кабаева, затем Ваната. Последний на 72-й минуте заменил совершенно незаметного Герреро. С новыми силами киевляне устроили настоящий штурм ворот Пахолюка, но голкипер творил чудеса в рамке. Защите "Колоса" тоже было нелегко - останавливать атаки соперника часто удавалось лишь ценой нарушений. Как результат - пять желтых карточек во втором тайме. Но ничью хозяева уберегли.

Потеряв два балла, киевляне набрали 36 очков и сравнялись в таблице с "Александрией". Таким образом на вершине УПЛ снова двоевластие. Тем интереснее будет двойное противостояние лидеров на следующей неделе. Подопечные Шовковского и Руслана Ротаня сыграют между собой дважды подряд. 4 декабря они встретятся в Александрии, а 8-го - в Киеве.