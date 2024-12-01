"Олександрія" в більшості розбила "Чорноморець" та очолила таблицю УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Олександрія" – "Чорноморець" – 3:0

Голи: Ващенко, 16, Костишин, 79, Козак, 90+1

Вилучення: Петряк (Ч), 17, Бутко (Ч), 29

"Олександрія" в минулому турі втратила дорогоцінні очки в поєдинку з "Вересом", що коштувало команді лідерства в чемпіонаті. Тому права на помилку в домашній зустрічі з аутсайдером – "Чорноморцем" команда Руслана Ротаня вже не мала.

Втім, за грою важко було сказати, що в протистоянні брали участь один з лідерів УПЛ та команда, яка перебуває в зоні перехідних матчів. Та й зустріч ця була доволі незвичайною. Її доля вирішилась менш ніж за чверть години.

Усі головні події матчу вмістились з 16-ї до 29-ї хвилини. На 16-й "Олександрія" організувала атаку, під час якої Бєляєв прострілив до штрафного гостей з лівого флангу. "Моряки", здавалося, винесли м'яч, але він потрапив до Ващенка, і той метрів із 25-ти вколотив під поперечину.

Але це був не кінець епізоду. До судді Олександра Омельченка одразу підлетів розлючений гравець "Чорноморця" Петряк. Він вважав, що Бєляєв, перед тим як зробити пас, порушив правила. Свою правоту Петряк доводив так активно, що навіть штовхнув рефері. Покарання було справедливим – пряма червона картка.

"Чорноморець" опинився в меншості і це додало напруги в гру. Як результат, в одному з суперечливих епізодів своє невдоволення діями арбітра висловив ще один досвідчений гравець гостей - Бутко. Висловив не зовсім літературною фразою і теж побачив перед собою "червону". Так, за годину до кінця матчу "Чорноморець" залишився вдев'ятьох.

На цьому гра фактично була завершена. Одесити у подальшому намагались не пропустити ще, а про атаку навіть не думали. "Олександрія" в свою чергу не сильно рвалася забивати. Моменти мала, двічі м'яч влучив у каркас воріт. Зрештою під завісу господарі змогли забити вдруге. А в компенсований час – і втретє.

Набравши 36 балів, команда Ротаня одноосібно очолила таблицю УПЛ, принаймні до завершення поєдинку "Колос" – "Динамо". А далі на команду очікує подвійне протистояння з головним конкурентом. 4 грудня "Олександрія" зіграє з "Динамо" вдома. А через чотири дні, 8 грудня, суперники зустрінуться в Києві.

Щодо "Чорноморця", команда Олександра Бабича залишилась з 12-ма балами. У таблиці одесити перебувають на 13-й сходинці.