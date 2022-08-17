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"Динамо" всухую проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Фото: Николай Шапаренко (с мячом) остался почти незаметным (twitter.com/DynamoKyiv)
Автор: Антон Федорцив

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23 киевское "Динамо" уступило "Бенфике" из Лиссабона дома.

Детальнее о поединке – в отчете РБК-Украина.

Лига чемпионов, плей-офф квалификации, первые матчи

"Динамо" – "Бенфика" – 0:2

Голы: Жилберту, 9, Рамуш, 37

Связанные с дисквалификацией Сидорчука и Гармаша кадровые проблемы тренерский штаб "Динамо" во главе с Мирчей Луческу решил несколько неожиданно. Номинальный центрхав Шепелев снова вышел слева в полузащите, а позицию хавбека оборонительного плана отвели Андриевскому.

Но гости неожиданному варианту основы "бело-синих" удивлялись недолго. Уже на 3-й минуте Рамуш протянул мяч фактически во вратарскую, но пробил мимо стойки. А еще через шесть оборотов секундной стрелки "орлы" открыли счет. Это Жилберту вовремя подключился к атаке и пушечным выстрелом с линии штрафной прошил Бущана.

"Динамо" могло отыграться почти мгновенно. Цыганков в контратаке пробил в одно касание с угла штрафной после скидки партнера – Влаходимос мяч парировал. Но подхватить тренд быстрого ответа лиссабонцам ни сам вингер, ни другие "динамовцы" не смогли.

Более того, постепенно игра успокоилась. Но у обеих команды нашлись нарушители покоя. Сначала португалец Мариу классно крутил в ближнюю девятку, но немного промахнулся. А тот же Цыганков добавил лишние цифры к собственному ценнику, классно сместившись с фланга к полукругу штрафной с ударом в сантиметрах от верхнего угла...

Зато "Бенфика" следующую возможность уже не упустила. Нерес осмотрительно оставил мяч посреди штрафной для Рамуша, и результативный форвард гостей фактически расстрелял Бущана – 0:2.

Еще до перерыва "орлы" могли сделать счет разгромным. Тем не менее, тому же Нересу и Рафе Силве не хватило точности. А на старте второй половины голкипер "Динамо" справился с выстрелом Нереса с дистанции.

Украинский гранд пришел в себя в середине тайма. На 67-й минуте Караваев едва снова не стал джокером Луческу в считанные минуты после появления на поле. Однако пробить Влаходимоса с острого угла универсальный боец ​​"Динамо" не смог.

Серии замен от обоих тренеров окончательно разбили поединок на микроэпизоды. Команды успокоились и, казалось, еще минут за 15 до финального свистка стали с надеждой поглядывать на арбитра. Желания одного Караваева было мало. Да и Влаходимос эффектно потянул его удар в дальнюю девятку...

В конце концов "Динамо" смирилось с поражением и даже не организовало финальный штурм. Дефицит в два гола перед выездным поединком на следующей неделе, очевидно, разбил мечты о групповом этапе Лиги чемпионов для "бело-синих" даже самых закоренелых оптимистов.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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