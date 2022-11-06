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"Динамо" впевнено здолало "Чорноморець" і піднялося в топ-6 УПЛ

Фото: Віталій Буяльський (у центрі) залишився найкращим бомбардиром УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Розгромною перемогою для київського "Динамо" завершився вояж до Одеси на зустріч 11-го туру чемпіонату України проти місцевого "Чорноморця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Чорноморець" – "Динамо" – 0:3

Голи: Циганков, 25 (пенальті), Буяльський, 48, Ванат, 90+6 (пенальті)

Хоч "динамівці" й розпочали гру на чужій половині, але першими момент створили "моряки". На 15-й хвилині Брагару намагався підкрутити м'яч у дальній на куті штрафного майданчика, але сфера пролетіла поруч зі стійкою. Натомість кияни відповіли нагодою Ваната, який не зміг переграти кіпера з меж карної зони.

А в середині тайму "Динамо" заробило пенальті в простій ситуації: Циганков увірвався до штрафного та чекав на пас Кабаєва, але натомість був збитий Селіним. Сам постраждалий і виконав вирок, потужно пробивши з позначки по центру воріт.

Після відкриття рахунку матч розпався на мікроепізоди. До перерви з цікавих моментів можна пригадати лише невдалу спробу Лонвейка. Нідерландець був адресатом навісу Циганкова зі штрафного, але так і не зміг завдати акцентованого удару.

Зате на старті другої половини "біло-сині" подвоїли свою перевагу. Це Буяльський зіграв у стінку з Циганковим на куті штрафного майданчика, а потім елегантно поклав м'яч у дальній – 0:2.

Другий гол додав поєдинку цікавості. Уже невдовзі суперники обмінялися моментами. Циганков у ближньому бою не зміг переграти Непогодова після пасу Лонвейка. Натомість Гладкий пробив поруч зі стійкою із центру штрафного після подачі з кутового.

Потім одесити навіть зуміли перехопити ініціативу. Проте, далі центра поля просувалися вкрай рідко. Та й нагод скоротити відрив у рахунку створити не вдавалося. Зрештою, "Динамо" забило втретє в доданий арбітром час – Ванат реалізував пенальті за фол на собі.

Завдяки успіху в Одесі "біло-сині" піднялися на 6-те місце в Прем'єр-лізі. В активі столичного гранда 16 очок після дев'яти матчів і відставання на 12 пунктів від "Дніпра-1" (10 поєдинків). "Чорноморець" – останній (3 очки).

До слова, напередодні "Шахтар" розгромив "Інгулець" удома з дублем Сікана.

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