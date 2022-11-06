"Динамо" уверенно одолело "Черноморец" и поднялось в топ-6 УПЛ

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Черноморец" – "Динамо" – 0:3

Голы: Цыганков, 25 (пенальти), Буяльский, 48, Ванат, 90+6 (пенальти)

Хотя "динамовцы" и начали игру на чужой половине, но первыми момент создали "моряки". На 15-й минуте Брагару пытался подкрутить мяч в дальний с угла штрафной, но сфера пролетела рядом со штангой. В свою очередь киевляне ответили возможностью Ваната, который не смог переиграть кипера из пределов штрафной.

А в середине тайма "Динамо" заработало пенальти в простой ситуации: Цыганков ворвался в штрафную и ждал пас Кабаева, но был сбит Селиным. Сам пострадавший и исполнил приговор, мощно пробив с отметки по центру ворот.

После открытия счета матч распался на микроэпизоды. До перерыва из любопытных моментов можно вспомнить лишь неудачную попытку Лонвейка. Нидерландец был адресатом навеса Цыганкова со штрафного, но так и не смог нанести акцентированный удар.

Зато на старте второй половины "бело-синие" удвоили свое преимущество. Это Буяльский сыграл в стенку с Цыганковым на углу штрафной, а затем элегантно уложил мяч в дальнюю – 0:2.

Второй гол добавил поединка любопытства. Вскоре соперники обменялись моментами. Цыганков в ближнем бою не смог переиграть Непогодова после паса Лонвейка. В свою очередь Гладкий пробил рядом со стойкой из центра штрафной после подачи с углового.

Потом одесситы даже сумели перехватить инициативу. Однако дальше центра поля продвигались крайне редко. Да и возможности сократить отрыв в счете создать не удавалось. В конце концов, "Динамо" забило в третий раз в добавленное арбитром время – Ванат реализовал пенальти за фол на себе.

Благодаря успеху в Одессе "бело-синие" поднялись на 6-е место в Премьер-лиге. В активе столичного гранда 16 очков после девяти матчей и отставание в 12 пунктов от "Днепра-1" (10 поединков). "Черноморец" – последний (3 очка).