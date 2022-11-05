"Шахтар" на класі обіграв "Інгулець" і скоротив відрив від "Дніпра-1" нагорі Прем'єр-ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Шахтар" – "Інгулець" – 3:0

Голи: Криськів, 18, Сікан, 69 (пенальті), 90+3

Прогнозовано "гірники" відразу захопили ініціативу та почали "вантажити" штрафний майданчик гостей навісами та закиданнями. Щоправда, зі справді небезпечними моментами в дебюті не склалося. Тож перша реальна нагода відразу стала голом.

На 18-й хвилині гострота прийшла з правого флангу. Траоре на дальній стійці відкинув під удар Джурасеку, але хорват залишив м'яч для Криськіва, і український хавбек оформив перший гол за "Шахтар".

Подвоїти перевагу гранд міг перед перервою. У центрі подій знову опинився Джурасек. Саме на нього оборонець гостей Павлов невдало відкинув м'яч на куті карної зони, але легіонер "гірників" пробив повз дальній кут воріт.

Після перерви першими момент створили гості. Це Одарюк класно відкрився під передачу на хід на правому краю штрафного, отримав м'яч і наважився пробити з гострого кута – Трубін впорався з ударом.

Почувши запах смаженого, "Шахтар" додав в активності та швидко отримав нагоду подвоїти перевагу. Ситуація проста – Криськів опинився в карній зоні "Інгульця", а Бондаренко наступив йому на ногу. Пенальті довірили Сікану, і молодий форвард впевнено реалізував покарання.

Після цього епізоду фінальні 20-25 хвилин перетворилися у формальність. Так, Одарюк ще міг подарувати "Інгульцю" надію, але не зумів головою переправити в сітку фланговий навіс. Загалом же "Шахтар" контролював ситуацію, та ще й забив у фінальній атаці.

На третій доданій арбітром хвилині Криськів "відклеївся" від опонента на правому краю штрафного майданчика, дійшов до лінії поля і прострілив на дальню стійку, де забутий всіма Сікан в один дотик замкнув передачу партнера – 3:0.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" скоротив відрив від "Дніпра-1" вгорі Прем'єр-ліги. В активі "гірників" 23 очки, а "спортклубівці" мають лише на два більше. "Інгулець" натомість досі без перемог і йде на передостанній сходинці.