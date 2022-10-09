"Динамо" впевнено переграло "Рух" і залишилося в середині таблиці Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Динамо" – "Рух" – 3:0

Голи: Буяльський, 43, 60, Тимчик, 81

На "Арені Львів" першими нагоду забити змарнували кияни. На 11-й хвилині Буяльський залишив для Циганкова пас Тимчика, але той з-за меж штрафного пробив над воротами. У відповідь львів'янин Таллес в атаці обіграв Забарного на лівому куті карної зони, однак пробив у Бойка.

Із середини першої половини "Динамо" повністю взяло м'яч під свій контроль. Проте, підходів до володінь Паньківа "біло-сині" впродовж тривалого часу не могли відшукати. Лише на 36-й хвилині пройшла передача Буяльського з лівого флангу до центру штрафного майданчика, звідки Циганков пробив поруч зі стійкою.

Цей епізод виявився прологом до забитого м'яча. Перед перервою Паньків невдало зіграв на виході під час навісу Вівчаренка з лівого флангу – сфера відлетіла під удар Буяльському, який із кількох метрів вгатив м'яч у сітку.

На старті другого тайму "Динамо" провело вимушену заміну – досвідченого Бойка у воротах замінив 20-річний Нещерет. Перша перевірка молодого кіпера відбулася на 57-й хвилині, коли Климчук після підбору пробив із гострого кута пробив у руки Нещерету.

А за якихось три хвилини "динамівці" забили вдруге. Небезпека прийшла з правого флангу, звідки Циганков прострілив уздовж воріт. Та Бєсєдін замкнути передачу не встиг, а після удару Гармаша м'яч від оборонця відлетів до Буяльського – хавбек знову був точним!

Другий гол заспокоїв гру, а струсонула команди повітряна тривога, що перервала матч на понад годину. Фактично після повернення на поле "Динамо" довело справу до розгрому – Гармаш продовжив далі вкидання з аута, а Тимчик із лінії штрафного потужно й влучно пробив з льоту, встановивши остаточний рахунок.

Завдяки цій перемозі вітчизняний гранд піднявся на 8-ме місце в УПЛ. В активі команди Мірчі Луческу 9 очок після п'яти матчів чемпіонату та відставання на 4 пункти від "Шахтаря" і на 6 – від "Дніпра-1".