"Дніпро-1" з хет-триком Довбика розгромив "Зорю" та очолив УПЛ

У рамках 6-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги СК "Дніпро-1" завдав розгромної поразки луганській "Зорі", а криворізький "Кривбас" у меншості втримав нічию проти закарпатського "Миная".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Дніпро-1" – "Зоря" – 3:0

Голи: Довбик, 29, 59, 75

"Кривбас" – "Минай" – 0:0

Вилучення: Дібанго, 43 (К, друга жовта картка)

Центральний матч туру активніше розпочали гості. Луганці Кирюханцев і Булеца впродовж двох хвилин змарнували дві нагоди забити – перший пробив над воротами з гострого кута, а другий поцілив у стійку з півкола штрафного. У відповідь Адамюк увірвався з флангу до карної зони, але пробив у кіпера.

Та згодом за діло взявся Довбик. На 29-й хвилині він лівою класно поклав м'яч у кут прямим ударом зі штрафного, залишивши поза справами Мацапуру. А на старті другого тайму форвард перехопив передачу Бражка назад воротарю, обіграв того й покотив у порожні ворота.

А добив "Зорю" Довбик на 75-й хвилині. Назаренко прострілив із лівого флангу, м'яч пройшов крізь оборону луганців, а на дальній стійці вільний від опіки форвард холоднокровно відправив сферу в кут і встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Натомість у двобої "Кривбаса" та "Миная" глядачі голів так і не побачили. Хоча криворіжці могли забити в дебюті, коли удар Хобленка з кута воротарського заблокував Бандура. А на 34-й він же змарнував момент після закидання з глибини, не перекинувши кіпера.

Ключовий епізод трапився перед перервою. Оборонець "Кривбаса" Дібанго відмахнувся від Твердохліба на фланзі, отримав другу жовту картку та пішов відпочивати достроково. Криворіжці вдесятьох почали грати обережніше, а "Минай" додав в активності попереду.

Найкращі нагоди закарпатці змарнували в середині тайму. Двічі на висоті опинився кіпер господарів Сарнавський. Спершу він потягнув із ближнього кута удар того ж Твердохліба, а згодом зреагував на рикошет від Чуєва при ще одному пострілі хавбека.

Зрештою, команди залишилися при своїх і заробили по одному балу. "Минай" залишився 11-м у турнірній таблиці, а "Кривбас" – у зоні вильоту. Лідером чемпіонату став "Дніпро-1", набравши 15 очок.