"Динамо" уверенно переиграло "Рух" и осталось в середине таблицы Премьер-лиги

Украина, Премьер-лига, 6-й тур

"Динамо" – "Рух" – 3:0

Голы: Буяльский, 43, 60, Тымчик, 81

На "Арене Львов" первыми возможности забить упустили киевляне. На 11-й минуте Буяльский оставил для Цыганкова пас Тымчика, но тот из-за пределов штрафной пробил над воротами. В ответ львовянин Таллес в атаке обыграл Забарного на левом углу штрафной зоны, однако пробил в Бойко.

С середины первой половины "Динамо" полностью взяло мяч под свой контроль. Однако подходов к владениям Панькива "бело-синие" на протяжении длительного времени не могли найти. Лишь на 36-й минуте прошла передача Буяльского с левого фланга в центр штрафной, откуда Цыганков пробил рядом со стойкой.

Этот эпизод оказался прологом к забитому мячу. Перед перерывом Панькив неудачно сыграл на выходе во время навеса Вивчаренко с левого фланга – сфера отлетела под удар Буяльскому, который с нескольких метров вколотил мяч в сетку.

На старте второго тайма "Динамо" провело вынужденную замену – опытного Бойко в воротах заменил 20-летний Нещерет. Первая проверка молодого кипера прошла на 57-й минуте, когда Климчук после подбора пробил с острого угла в руки Нещерету.

А через три минуты "динамовцы" забили второй раз. Опасность пришла с правого фланга, откуда Цыганков прострелил вдоль ворот. Но Беседин замкнуть передачу не успел, а после удара Гармаша мяч от защитника улетел в Буяльский – хавбек снова был точным!

Второй гол успокоил игру, а встряхнула команды воздушная тревога, прервавшая матч на более чем час. Фактически сразу по возвращении на поле "Динамо" довело дело до разгрома – Гармаш продолжил далее вброс из аута, а Тымчик с линии штрафной мощно и точно пробил с лета, установив окончательный счет.

Благодаря этой победе отечественный гранд поднялся на 8-е место в УПЛ. В активе команды Мирчи Луческу 9 очков после пяти матчей чемпионата и отставание в 4 пункта от "Шахтера" и в 6 – от "Днепра-1".