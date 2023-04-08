"Динамо" впевнено переграло "Минай" та наблизилося до топ-3 Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 20-й тур

"Динамо" – "Минай" – 2:0

Голи: Царенко, 35, Ванат, 62

Непідйомних завдань перед лініями оборони одна одної команди в перші хвилини не поставили. Проте, перший справді небезпечний момент ледь не закінчився голом "Динамо". Це Лонвейк після кутового пробив метрів із 15-ти, але м'яч поцілив у поперечину.

Згодом нагадав про себе Ванат. Молодий "динамівець" із кута штрафного спробував закрутити м'яч у дальній – Бандура перевів на кутовий. А новий спалах активності після 30-ї хвилини таки обернувся голом. Лонвейк не зміг акцентовано пробити, м'яч відскочив до Царенка, і той із кількох метрів переправив сферу в сітку.

Перед перервою кияни могли і подвоїти перевагу. Однак, Ванат не зміг підправити м'яч у ворота після прострілу, а Шепелєв зі штрафного пробив вище воріт. Натомість на старті другої половини Сидорчук у найвідповідальніший момент упав і не встиг пробити.

Забити вдруге "Динамо" вдалося на 62-й хвилині. Ванат отримав м'яч на лінії карної зони та з-під оборонця пробив у дальній нижній кут воріт "Миная". Асистував форварду хавбек Шепелєв.

Лише після цього закарпатці показали зуби в атаці. Спершу в контратаці гостей Воробчак пробив на вході до штрафного, а м'яч після рикошету пройшов поруч зі стійкою. Натомість удар Вишневського з льоту після кутового ефектно парирував Нещерет.

Та фінальні хвилини минуло спокійно, тож "Динамо" довело поєдинок до перемоги. Завдяки домашньому успіху кияни підтягнулися до трійки лідерів. В активі команди Мірчі Луческу 39 очок. "Минай" же залишився у зоні перехідних матчів (18 пунктів).