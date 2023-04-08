"Динамо" уверенно переиграло "Минай" и приблизилось к топ-3 Премьер-лиги

Украина, Премьер-лига, 20-й тур

"Динамо" – "Минай" – 2:0

Голы: Царенко, 35, Ванат, 62

Неподъемные задачи перед линиями обороны друг друга команды в первые минуты не поставили. Однако первый действительно опасный момент едва не закончился голом "Динамо". Это Лонвейк после углового пробил метров с 15-ти, но мяч попал в перекладину.

Вскоре напомнил о себе Ванат. Молодой "динамовец" с угла штрафной попытался закрутить мяч в дальний – Бандура перевел на угловой. А новая вспышка активности после 30-й минуты все же обернулась голом. Лонвейк не смог акцентированно пробить, мяч отскочил к Царенко, и тот с нескольких метров переправил сферу в сетку.

Перед перерывом киевляне могли и удвоить преимущество. Однако Ванат не смог подправить мяч в ворота после прострела, а Шепелев со штрафного пробил выше ворот. На старте же второй половины Сидорчук в самый ответственный момент упал и не успел пробить.

Забить во второй раз "Динамо" удалось на 62-й минуте. Ванат получил мяч на линии штрафной зоны и из-под защитника пробил в дальний нижний угол ворот "Миная". Ассистировал форварду хавбек Шепелев.

Только после этого закарпатцы показали зубы в атаке. Сначала в контратаке гостей Воробчак пробил на входе в штрафную, а мяч после рикошета прошел рядом со штангой. В свою очередь удар Вишневского с лета после углового эффектно парировал Нещерет.

Но финальные минуты прошло спокойно, так что "Динамо" довело поединок до победы. Благодаря домашнему успеху киевляне подтянулись к тройке лидеров. В активе команды Мирчи Луческу 39 очков. "Минай" же остался в зоне переходных матчей (18 пунктов).