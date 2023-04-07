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УПЛ назвала гравця та тренера місяця: хто забрав призи

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Одеса, П'ятниця 07 квітня 2023 15:14
УПЛ назвала гравця та тренера місяця: хто забрав призи Фото: Роман Григорчук обійшов Ігора Йовічевіча (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга оголосила переможців голосування в номінаціях найкращому тренеру та найкращому гравцеві кінця лютого-березня у чемпіонаті України. Нагороди дісталися представникам одеського "Чорноморця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Півзахисник "моряків" Зігі Бадібанга – найкращий футболіст місяця. За нього проголосували 31,3% респондентів.

Після зимової паузи конголезець із бельгійським паспортом провів 3 матчі УПЛ. У всіх поєдинках він виходив у стартовому складі "Чорноморця". До свого активу Бадібанга записав гол у виїзній зустрічі з "Вересом" (3:1). У голосуванні хавбек випередив нападника "Зорі" Герреро, півзахисника Судакова ("Шахтар") та форварда "Ворскли" Сефері.

Тим часом приз найкращому тренеру дістався керманичу одеситів Роману Григорчуку. Навесні "моряки" під його керівництвом набрали 7 очок із дев'яти можливих. Зокрема, "Чорноморець" обіграв "Верес" та "Інгулець". А матч із "Металістом 1925" команда звела внічию.

У боротьбі за приз Григорчук випередив коуча "Зорі" ван Леувена, головного тренера "Інгульця" Ковальця та керманича "Шахтаря" Йовічевіча. Уже на початку квітня "моряки" розписали бойову нічию з командою останнього (2:2).

УПЛ назвала гравця та тренера місяця: хто забрав призи

До слова, раніше розібрали інсайд про інтерес збірної України до хорватського тренера Біліча.

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