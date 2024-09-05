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"Динамо" відпустило зіркового незабивного форварда до середняка УПЛ

Фото: Владислав Супряга втретє поїхав у оренду (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Нападник Владислав Супряга змінив київське "Динамо" на луганську "Зорю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FootballHub.

24-річний українець отримав новий шанс перезапустити кар'єру. Він поповнив лави команди Младена Бартуловіча.

Супряга орендований "Зорею" до кінця сезону. Перед переходом до луганського колективу він продовжив контракт зі столичним грандом до 2027 року. Ідея переходу форварда виникла в процесі перемовин про трансфер у "Динамо" Едуардо Герреро.

Супряга в нинішньому сезоні провів 5 матчів у всіх турнірах. Результативними діями український нападник не відзначився. Він не забивав в офіційних поєдинках на клубному рівні з вересня 2020-го.

Хто такий Владислав Супряга

Уродженець Одеської області, вихованець "Дніпра". На дорослому рівні дебютував у сезоні 2017/18 в складі "Дніпра-1".

Влітку 2018 року перейшов у "Динамо" за 6,5 млн євро. Пробитися до основи столичного гранда не зумів, тож на другий сезон повернувся в "Дніпро-1" на правах оренди. Провів яскравий рік за "спортклубівців" (25 матчів, 15 м'ячів у Прем'єр-лізі) та повернувся в Київ.

Посеред сезону 2021/22 був орендований генуезькою "Сампдорією". Утім, під егідою Серії А зіграв лише 24 хвилини. Після повернення до "Динамо" опанував роль глибокого резервіста й часто потрапляв у лазарет. Загалом провів 60 матчів за киян, у яких забив 3 м'ячі та віддав 8 результативних передач.

До слова, раніше "Динамо" U-19 отримало потенційних суперників у Юнацькій лізі УЄФА.

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