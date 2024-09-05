"Динамо" отпустило звездного незабивного форварда в середняк УПЛ

24-летний украинский получил новый шанс перезапустить карьеру. Он пополнил ряды команды Младена Бартуловича.

Супруга арендован "Зарей" до конца сезона. Перед переходом в луганский коллектив он продлил контракт со столичным грандом до 2027 года. Идея перехода форварда возникла в процессе переговоров о трансфере в "Динамо" Эдуардо Герреро.

Супряга в нынешнем сезоне провела 5 матчей во всех турнирах. Результативными действиями украинский нападающий не отличился. Он не забивал в официальных поединках на клубном уровне с сентября 2020-го.

Кто такой Владислав Супряга

Уроженец Одесской области, воспитанник "Днепра". На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2017/18 в составе "Днепра-1".

Летом 2018 года перешел в "Динамо" за 6,5 млн евро. Пробиться в основу столичного гранда не сумел, так что на второй сезон вернулся в "Днепр-1" на правах аренды. Провел яркий год за "спортклубовцев" (25 матчей, 15 мячей в Премьер-лиге) и вернулся в Киев.

В середине сезона 2021/22 был арендован генуэзской "Сампдорией". Впрочем, под эгидой Серии А сыграл всего 24 минуты. По возвращении в "Динамо" овладел ролью глубокого резервиста и часто попадал в лазарет. В общей сложности провел 60 матчей за киевлян, в которых забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач.