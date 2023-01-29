"Динамо" відпустило легіонера в чемпіонат Греції: там опинився й екс-лідер "Шахтаря"
Керівництво київського "Динамо" дозволило оборонцю збірної Польщі Томашу Кендзьорі покинути лави вітчизняного гранда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
28-річний фланговий виконавець виступатиме за ПАОК. "Двоголові орли Півночі" орендували досвідченого поляка.
Угода між "Динамо" та балканським грандом розрахована на півроку. У попередньому сезоні Кендзьора вже тимчасово покидав обойму "біло-синіх". Тоді він на правах оренди грав у польській Екстраклясі.
Вихованець познаньського "Леха" перейшов у "Динамо" перед сезоном 2017/18. З тих пір оборонець провів 198 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 20 результативних передач. Також він дебютував у збірній Польщі (26 поєдинків, 1 гол).
Головний тренер ПАОКа – Разван Луческу. Під керівництвом сина керманича "Динамо" вже виступає інший іменитий футболіст із УПЛ. У січні до Салонік переїхав колишній лідер "Шахтаря" Тайсон.
Tomasz #Kedziora joins #PAOK on loan from @DynamoKyiv #PAOK #Reloaded #transfers— PAOK FC (@PAOK_FC) January 29, 2023
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До слова, напередодні "Динамо" програло "Марібору" другий спаринг на турецьких зборах.
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