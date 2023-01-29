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"Динамо" відпустило легіонера в чемпіонат Греції: там опинився й екс-лідер "Шахтаря"

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Салоніки, Неділя 29 січня 2023 23:26
"Динамо" відпустило легіонера в чемпіонат Греції: там опинився й екс-лідер "Шахтаря" Фото: Томаш Кендзьора встиг стати своїм у Києві (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Керівництво київського "Динамо" дозволило оборонцю збірної Польщі Томашу Кендзьорі покинути лави вітчизняного гранда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

28-річний фланговий виконавець виступатиме за ПАОК. "Двоголові орли Півночі" орендували досвідченого поляка.

Угода між "Динамо" та балканським грандом розрахована на півроку. У попередньому сезоні Кендзьора вже тимчасово покидав обойму "біло-синіх". Тоді він на правах оренди грав у польській Екстраклясі.

Вихованець познаньського "Леха" перейшов у "Динамо" перед сезоном 2017/18. З тих пір оборонець провів 198 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 20 результативних передач. Також він дебютував у збірній Польщі (26 поєдинків, 1 гол).

Головний тренер ПАОКа – Разван Луческу. Під керівництвом сина керманича "Динамо" вже виступає інший іменитий футболіст із УПЛ. У січні до Салонік переїхав колишній лідер "Шахтаря" Тайсон.

До слова, напередодні "Динамо" програло "Марібору" другий спаринг на турецьких зборах.

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