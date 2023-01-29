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"Динамо" отпустило легионера в чемпионат Греции: там оказался и экс-лидер "Шахтера"

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Салоники, Воскресенье 29 января 2023 23:26
"Динамо" отпустило легионера в чемпионат Греции: там оказался и экс-лидер "Шахтера" Фото: Томаш Кендзера успел стать своим в Киеве (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Руководство киевского "Динамо" позволило защитнику сборной Польши Томашу Кендзере покинуть ряды отечественного гранда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

28-летний фланговый исполнитель будет выступать за ПАОК. "Двухглавые орлы Севера" арендовали опытного поляка.

Соглашение между "Динамо" и балканским грандом рассчитано на полгода. В предыдущем сезоне Кендзера уже временно покидал обойму "бело-синих". Тогда он на правах аренды играл в польской Экстраклясе.

Воспитанник познаньского "Леха" перешел в "Динамо" перед сезоном 2017/18. С тех пор защитник провел 198 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 20 результативных передач. Также он дебютировал в сборной Польши (26 поединков, 1 гол).

Главный тренер ПАОКа – Разван Луческу. Под руководством сына наставника "Динамо" уже выступает другой именитый футболист из УПЛ. В январе в Салоники переехал бывший лидер "Шахтера" Тайсон.

К слову, накануне "Динамо" проиграло "Марибору" второй спарринг на турецких сборах.

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