"Динамо" отпустило легионера в чемпионат Греции: там оказался и экс-лидер "Шахтера"
Руководство киевского "Динамо" позволило защитнику сборной Польши Томашу Кендзере покинуть ряды отечественного гранда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
28-летний фланговый исполнитель будет выступать за ПАОК. "Двухглавые орлы Севера" арендовали опытного поляка.
Соглашение между "Динамо" и балканским грандом рассчитано на полгода. В предыдущем сезоне Кендзера уже временно покидал обойму "бело-синих". Тогда он на правах аренды играл в польской Экстраклясе.
Воспитанник познаньского "Леха" перешел в "Динамо" перед сезоном 2017/18. С тех пор защитник провел 198 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 20 результативных передач. Также он дебютировал в сборной Польши (26 поединков, 1 гол).
Главный тренер ПАОКа – Разван Луческу. Под руководством сына наставника "Динамо" уже выступает другой именитый футболист из УПЛ. В январе в Салоники переехал бывший лидер "Шахтера" Тайсон.
Tomasz #Kedziora joins #PAOK on loan from @DynamoKyiv #PAOK #Reloaded #transfers— PAOK FC (@PAOK_FC) January 29, 2023
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К слову, накануне "Динамо" проиграло "Марибору" второй спарринг на турецких сборах.
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