"Динамо" поступилося "Марібору" в другому спарингу зими

Поразкою від словенського "Марібора" завершився для київського "Динамо" другий контрольний матч у рамках підготовки до відновлення сезону 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний матч

"Динамо" – "Марібор" – 0:2

Голи: Антолін, 49, Брніч, 89

Нереалізований пенальті: Ванат, 51 (Д)

Першими нагоду забити створили "фіалки". На 15-й хвилині зірковий Ілічіч наважився на удар із 25-ти метрів, проте Нещерет зумів зреагувати на постріл. Кияни відповіли за десять хвилин небезпечною атакою, на фініші якої оборонець ледь не зрізав м'яч у власні ворота.

А перед перервою сольний номер організував Царенко. Молодий "динамівець" узяв ініціативу на себе й змістився з флангу до штрафного майданчика. Далі пішов удар на силу, але голкіпер "Марібора" впорався з випадом столичного гранда.

На старті другої половини словенський колектив відкрив рахунок. Підопічні Даміра Крзнара розігнали флангову атаку, що завершилася переведенням у центр. А вже там Антолін пробив під стійку після скидки.

"Динамо" могло відповісти майже миттєво. Ванат у межах штрафного майданчика підставився під фол і заробив одинадцятиметровий. Однак, сам постраждалий реалізувати пенальті не зміг – м'яч пройшов мимо воріт.

Згодом "Марібор" змарнував ще дві нагоди. Та в першому випадку сфера просвистіла над поперечиною. Натомість у другому Нещерет ногою парирував удар із гострого кута. А ось третій момент завершився голом – Ілічіч накрутив трьох (!) оборонців на вході до карної зони й виклав під удар Брнічу, який пробив прямісінько під стійку.

Попереду ж у "біло-синіх" виходили небагато, тож відігратися хлопці Мірчі Луческу так і не зуміли. Хоча вже у фінальні хвилини двигуном атак киян став Беніто. Спершу він вивів на ударну позицію Караваєва (сейв голкіпера), а потім і сам перевірив пильність воротаря після зміщення з флангу.

Склад "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Тимчик, Сирота, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Яцик – Діалло, Царенко, Волошин – Бєсєдін

2-й тайм: Нещерет, Кравченко, Попов, Бурда, Вівчаренко, Лонвейк (Беніто, 76), Гармаш, Андрієвський, Лєднєв, Караваєв, Ванат