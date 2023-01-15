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Екс-лідер "Шахтаря" опинився в чемпіонаті Греції

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Салоніки, Неділя 15 січня 2023 10:01
Екс-лідер "Шахтаря" опинився в чемпіонаті Греції Фото: Тайсон у лавах "Шахтаря" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Колишній півзахисник харківського "Металіста" та донецького "Шахтаря" Тайсон повернувся до Європи. Відтепер він захищатиме кольори грецького ПАОКа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

35-річний бразилець поповнив лави третьої команди грецької Суперліги. Останнім клубом ветерана був "Інтернасьйонал" із Порту-Алегрі.

Тайсон уклав із "двоголовими орлами Півночі" півторарічний контракт. У Салоніки він переїхав у статусі вільного агента. "Інтернасьйонал" бразильський хавбек покинув через конфлікт із керівництвом "колорадос". Ті нарекли Тайсона організатором бунту в роздягальні.

На Балканах досвідченого виконавця прихистив Разван Луческу – син головного тренера київського "Динамо". Під керівництвом Луческу-старшого Тайсон виступав у "Шахтарі". Загалом у складі "гірників" бразилець провів 299 матчів у всіх турнірах (55 м'ячів, 78 асистів), а ще 83 поєдинки (20 голів, 26 передач) провів за "Металіст".

Лідером чемпіонату Греції наразі є "Панатінаїкос" (42 очки). Головні конкуренти афінської команди – столичний АЕК (38 пунктів) і ПАОК Тайсона (36). Чемпіонський титул розіграють 6 найкращих команд Суперліги.

До слова, раніше пригадали історію виступів українців у Франції на фоні переходу Маліновського.

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