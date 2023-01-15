Екс-лідер "Шахтаря" опинився в чемпіонаті Греції
Колишній півзахисник харківського "Металіста" та донецького "Шахтаря" Тайсон повернувся до Європи. Відтепер він захищатиме кольори грецького ПАОКа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
35-річний бразилець поповнив лави третьої команди грецької Суперліги. Останнім клубом ветерана був "Інтернасьйонал" із Порту-Алегрі.
Тайсон уклав із "двоголовими орлами Півночі" півторарічний контракт. У Салоніки він переїхав у статусі вільного агента. "Інтернасьйонал" бразильський хавбек покинув через конфлікт із керівництвом "колорадос". Ті нарекли Тайсона організатором бунту в роздягальні.
На Балканах досвідченого виконавця прихистив Разван Луческу – син головного тренера київського "Динамо". Під керівництвом Луческу-старшого Тайсон виступав у "Шахтарі". Загалом у складі "гірників" бразилець провів 299 матчів у всіх турнірах (55 м'ячів, 78 асистів), а ще 83 поєдинки (20 голів, 26 передач) провів за "Металіст".
Лідером чемпіонату Греції наразі є "Панатінаїкос" (42 очки). Головні конкуренти афінської команди – столичний АЕК (38 пунктів) і ПАОК Тайсона (36). Чемпіонський титул розіграють 6 найкращих команд Суперліги.
#Taison joins PAOK FC on 1,5 year deal!— PAOK FC (@PAOK_FC) January 14, 2023
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До слова, раніше пригадали історію виступів українців у Франції на фоні переходу Маліновського.
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